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Туск заявил, что не имеет настроения отмечать переизбрание Путина

Дональд Туск
07:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: У главы Европейского парламента "нет настроения" поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост главы РФ из-за атаки в британском Солбсери.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в свете недавнего отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "не в настроении отмечать переизбрание" президента РФ Владимира Путина на его посту.

Об этом политик заявил в среду, 21 марта, в Брюсселе, сообщает DW.

В отличие от экс-премьера Польши председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил российскому лидеру поздравительное письмо и предложил ему совместно обсудить "панъевропейскую систему безопасности".

В четверг, 22 марта, в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств Евросоюза, в ходе которого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует европейских лидеров о ходе расследования по делу об отравлении. Пока непонятно, будет ли по итогам встречи принято совместное заявление, в котором вина за инцидент будет однозначно возложена на Москву.

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Новости мира, Брюссель, Владимир Путин, Дональд Туск, ЕС, Сергей Скрипаль.
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