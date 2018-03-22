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Саммит ЕС: Brexit, экономика и Солсбери

Евросоюз
09:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Лидеры стран ЕС обсудят в Брюсселе пошлины США, Brexit и химическую атаку в Британии.

В Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, во время которого главы государств и правительств стран-членов ЕС обсудят актуальные политические и экономические вопросы, а также вероятное применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери. Кроме того, некоторые лидеры могут поднять вопрос относительно политических последствий президентских выборов в России. Но, как заявляют в дипломатических кругах, об изменении политики ЕС в отношении РФ говорится не будет. Планируется, что Европейский совет примет официальные выводы относительно вероятного применения Россией химического оружия на территории Великобритании, в которых строго осудит химическую атаку в Солсбери и выразит полную солидарность с британским правительством. Впрочем, лидеры ЕС не планируют поднмать вопрос о вводе дополнительных санкций против России в связи с применением химического оружия в Европе. Сейчас нет формального запроса от официального Лондона по поводу этого.

В вопросе внешней торговли Европейский совет основное внимание уделит возможным последствиям и ответу со стороны ЕС на случай вступления в силу решения Администрации президента США относительно ввода пошлин в 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия. Как ожидается, главы государств и правительств будут призывать американскую сторону продолжить диалог относительно укрепления трансатлантического единства и избежания возможной эскалации путем исключения из-под применения протекционистских мероприятий США экспортеров стали и алюминия из стран ЕС.

По вопросу Brexit лидеры примут руководящие указания относительно рамочных отношений с Великобританией после выхода государства из Сообщества. Европейский совет также планирует положительно оценить актуальный прогресс в переговорном процессе относительно Brexit, в частности договоренности о переходном периоде, который продлится с марта 2019 года по 31 декабря 2020-го.

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Новости мира, Brexit, Брюссель, ЕС, Россия, Саммит, Солсбери.
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