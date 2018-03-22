Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман: Надо повысить на местном уровне ответственность за выплату зарплат Гройсман: Надо повысить на местном уровне ответственность за выплату зарплат
Новости: Верховная Рада разрешила ограничивать продажу алкоголя Запрет на продажу алкоголя: Рада приняла важное решение
Новости: Молодежная сборная Украины в результативном поединке обыграла Словению Молодежная сборная Украины в результативном поединке обыграла Словению
Новости: Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные
X

Отравление Скрипаля: Еще один полицейский попал в больницу

Полиция возле дома Скрипаля
21:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Британии госпитализировали второго полицейского, расследовавшего отравление Скрипаля.

В Британии второй сотрудник полиции, который расследовал отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, проходит лечение с подозрением на отравление.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Сейчас известно, что полицейский, который имеет незначительные симптомы отравления, включая раздражение кожи, проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери, там же, где Сергей и Юлия Скрипаля находятся в критическом состоянии.

"Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но они очень незначительные и совсем не в таких масштабах, как у офицера Бейли (первый офицер, который попал в больницу из-за отравления - Ред.) и Скрипалей", - сказал источник.

МИД Швеции вызвал посла России для дачи разъяснений по поводу "Новичка"
МИД Швеции вызвал посла России для дачи разъяснений по поводу "Новичка"Читать полностью

Сообщается, что на данном этапе неясно, как полицейский отравился, но вполне возможно, что он случайно вступил в контакт с объектом, что был вторично заражен.

Напомним, в британском правительстве заявили, что Скрипачей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которую в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Британии Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, которые свидетельствуют о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, МИД Британии, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие Кризис закончился: в Словакии новое правительство На пост главы Каталонии выдвигают сепаратиста

Последние новости

Сейм Латвии перевел обучение для нацменьшинств в школах на латышский язык Миша Романова покидает группу "ВИА Гра" Украина сократила экспорт зерновых
Сегодня читают
01 Творог не всегда может быть полезным для организма
02 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
03 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
04 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
05 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
Новости сегодня
21:41 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
21:40 Эмили Ратаковски обескуражила откровенными снимками в Instagram
21:27 В геноме поздних неандертальцев не обнаружено ДНК современных людей
21:20 Жестокая правда человечества: иллюстрации со смыслом, которые откроют глаза на жизнь (Фото)
21:19 Как справиться с синдромом хронической усталости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве переименовали ряд улиц В Киеве переименовали ряд улиц
Новости: Украинские ПВО привели в боевую готовность Украинские ПВО привели в боевую готовность
Новости: Савченко объявили подозрение Савченко объявили подозрение
Новости: Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри
Добавить комментарий
0