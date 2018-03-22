Отравление Скрипаля: Еще один полицейский попал в больницу

В Британии второй сотрудник полиции, который расследовал отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, проходит лечение с подозрением на отравление.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Сейчас известно, что полицейский, который имеет незначительные симптомы отравления, включая раздражение кожи, проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери, там же, где Сергей и Юлия Скрипаля находятся в критическом состоянии.

"Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но они очень незначительные и совсем не в таких масштабах, как у офицера Бейли (первый офицер, который попал в больницу из-за отравления - Ред.) и Скрипалей", - сказал источник.

Сообщается, что на данном этапе неясно, как полицейский отравился, но вполне возможно, что он случайно вступил в контакт с объектом, что был вторично заражен.

Напомним, в британском правительстве заявили, что Скрипачей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которую в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Британии Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, которые свидетельствуют о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.