Парламент Каталонии не смог выбрать нового лидера

Представитель партии Junts per Catalunya, бывший представитель правительства автономии Жорди Туруль не смог получить абсолютное большинство голосов в парламенте для избрания новым главой Женералитата.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

За него проголосовали сепаратистские партии Junts per Catalunya и Esquerra de Catalunya. В то же время левая сепаратистская партия CUP не голосовала за кандидатуру Туруля, что помешало его избранию. До абсолютного большинства ему не хватило четырех голосов.

У Жорди Туруля еще есть второй шанс быть избранным - через 48 часов парламент Каталонии должен провести второй тур голосования. При обычных обстоятельствах препятствий к избранию Туруля главой правительства уже не оставалось бы, поскольку во втором туре голосования достаточно простого большинства голосов.

Однако в пятницу судья Верховного суда Пабло Льярена может объявить об аресте Туруля, и это помешает ему присутствовать в парламенте Каталонии в субботу, когда должен состояться второй тур голосования.

Если в течение ближайших двух месяцев со дня первого голосования за нового главу правительства каталонский парламент не сможет избрать того, кто возглавит регион, то будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Ранее экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от возможности второй раз занять эту должность в пользу Жорди Санчеса, который находится под арестом. Санчес позже снял свою кандидатуру.