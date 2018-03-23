Снежный коллапс в Румынии: перекрыты дороги, движение поездов отменено

Учебные заведения в столице Румынии Бухаресте, а также еще в десяти уездах страны закрыты из-за обильных снегопадов и шквалистого ветра.

Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, временно приостановлено движение пассажирских поездов (более 40 маршрутов), затруднена работа Бухарестского международного аэропорта имени Генри Коандэ.

По данным национальной компании по эксплуатации автомобильных дорог, часть национальных автомагистралей, в том числе автострада Бухарест-Констанца, временно закрыты для движения автомобилей из-за образовавшихся снежных заторов. На дорогах гололедица.

В Агентстве по метеорологии Румынии предупредили, что почти в половине румынских уездов введен желтый и оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и шквалистого ветра. Скорость ветра в отдельных регионах страны превышает 50 км/ч.

Для устранения последствий снежной стихии в усиленном режиме работают более трех тысяч спасателей и пожарных.

По предварительным данным, непогода продлится до вечера пятницы, 23 марта.