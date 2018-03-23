Захват заложников во Франции: нападавшего убили

Человек, ранее в пятницу захвативший заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, убит, сообщил глава городской администрации.

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. Ранее сообщалось об одном раненном полицейском. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.

"Треб: я незамедлительно отправляюсь на место", - написал министр на своей странице в "Твиттере". Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете.