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В Брюсселе обозначили партнерство ЕС - Великобритания после Brexit

Brexit
15:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Европейский совет обозначил условия отношений с Великобританией после Brexit.

Саммит ЕС утвердил в пятницу в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз - Великобритания после Brexit.

"Европейский совет подтверждает, что решительно настроен на возможно более тесное партнерство с Соединенным Королевством в будущем. Это партнерство должно касаться торгового и экономического сотрудничества, а также других областей, в частности, борьбы против терроризма и международной преступности, внешней политики, безопасности и обороны", - сказано в постановлении Европейского совета.

"В то же время Европейский совет должен учитывать позиции, неоднократно выраженные Соединенным Королевством, которые ограничивают масштаб такого будущего партнерства. Выход из таможенного союза и единого рынка неизбежно приведет к трениям в торговых вопросах. Разногласия по внешним тарифам и внутренним правилам, а также отсутствие общих институтов юридической системы потребуют проверок и контроля для сохранения целостности единого рынка ЕС и рынка Соединенного Королевства. Это, к сожалению, будет иметь негативные экономические последствия, особенно для Великобритании", - предупреждают в Брюсселе.

Европейский совет особо подчеркивает, что "любое соглашение с Соединенным Королевством должно основываться на равновесии между правами и обязанностями и обеспечивать равноправные условия".

"Страна, не являющаяся членом союза, которая не желает уважать те же обязанности, что и государство-член ЕС, не может иметь тех же прав и пользоваться теми же преимуществами, что и государство-участник ЕС", - подчеркивается в заключениях саммита.

"Европейский совет напоминает, что четыре свободы (в ЕС это свобода передвижения товаров, свобода передвижения людей, свобода передвижения услуг и свобода передвижения капитала - ред) неразрывны и что они не могут быть предметом "выбора из меню" через участие в едином рынке, которое основано на секторальном подходе и может нарушать целостность и успешное функционирование единого рынка", - говорится в директивных указаниях Евросовета.

"Кроме того, Европейский совет напоминает, что сохранит свою самостоятельность в принятии решений, а это исключает участие Соединенного Королевства как третьей страны в институтах союза и его участие в процессах принятия решений органами и учреждениями союза. При этом роль Суда Европейского союза будет полностью уважаться", - отмечается в документе саммита ЕС.

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Новости мира, Brexit, Брюссель, Великобританияя, Евросоюз, ЕС, Саммит ЕС.
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