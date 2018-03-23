Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко представил нового руководителя Волынской области Порошенко представил нового руководителя Волынской области
Новости: В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе
Новости: Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны
Новости: Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова
X

Туск анонсировал введение дополнительных мер против России

Дональд Туск
16:36 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Страны ЕС на следующей неделе примут меры против РФ из-за Солсбери.

Ряд государств-членов Европейского Союза со следующей недели начнут введение дополнительных мер против РФ на национальном уровне из-за отравления в Солсбери.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Действия государств-членов в ответ на действия России могут начаться уже в понедельник. Я не буду комментировать решение подробно, но по результатам наших вчерашних дискуссий я ожидаю, что ряд стран-членов введут дополнительные меры о России. Это значит, что наши действия не завершены", - сказал Туск.

Он отметил, что Евросоюзу было трудно подготовиться к такому поведению РФ и дать адекватный ответ после атаки с применением нервно-паралитического вещества, ведь подобной ситуации раньше не было.

"Наша задача – быть как можно более сплоченными, и нам это удалось. Известно, что у нас есть разные традиции, разные интересы, которые зависят от географического расположения, от политической ситуации в отношении России. Поэтому не так легко удерживать вместе группу из 28 стран", - добавил он

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Дело Скрипаля, Дональд Туск, ЕС, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипаля, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Захват заложников во Франции: нападавшего убили ЕС призывает США прекратить "таможенную войну" Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете

Последние новости

Биатлон. Результаты женского спринта в Тюмени Крупный град доставил американским автолюбителям немало хлопот (Видео) В Калифорнии протестуют из-за того, что полиция застрелила мужчину
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
02 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
03 Американский ученый объяснил, почему смерти не существует
04 Усик обратился к Илону Маску
05 В Африке ученый заново "открыл" Марс
Новости сегодня
18:00 Решение по иску ПриватБанка положительно скажется на делах в украинских судах
17:56 Эволюция стиля: как выглядела легенда кино Софи Лорен в разные годы (Фото)
17:53 Глава МИД Украины задекларировал доходы за 2017 год
17:47 Месси может пропустить матч с Италией
17:43 Комитет ПАСЕ посетил НАПК для обсуждения е-декларирования
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: В Госдепе США назвали условие выживания Украины В Госдепе США назвали условие выживания Украины
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин
Добавить комментарий
0