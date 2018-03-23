Норвегия планирует запретить паранджу в учебных заведениях

Норвежское правительство предложило законопроект, запрещающий ношение в университетах, школах и детских садах мусульманской паранджи, которая полностью закрывает лицо.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и немецкая земля Бавария ввели ограничения на ношение в общественных местах вуали, полностью закрывающей лицо.

Министр образования страны Сив Йенсен заявила, что Норвегия может стать первой страной Северной Европы, которая введет такой запрет в сфере образования, если этот законопроект будет принят парламентом.

Енсен, которая является также лидером антимигрантской ультраправой "Прогрессивной партии", заявила, что запрет пошлет сильный сигнал о том, что Норвегия является "открытым обществом, где мы хотим видеть лица друг друга".

Как известно, местный запрет на ношение бурки (одежда, закрывающая все лицо) и никаба (одежда, закрывающая все, кроме глаз) уже введен в некоторых средних школах в Норвегии.