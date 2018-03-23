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На улицы Барселоны вышли тысячи человек против ареста каталонских политиков

Барселона
22:47 Пт, 23 Март 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Барселоне начинаются протесты после ареста каталонских политиков.

В Барселоне начинаются акции протеста после решения Верховного суда Испании о взятии под стражу пятерых каталонских политиков.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Организаторы протестов заявляют, что акции в поддержку задержанных политиков состоятся во всех каталонских муниципалитетах.

На улице Барселоны уже вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Протестующие также вышли на акции в Жироне, Льейде и Таррагоне.

 

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми "преследуются политические представители каталонцев", потому что такие решения "искажают волю народа Каталонии".

"Сегодня, независимо от того, что происходит, мы будем выходить на улицы, чтобы осудить диктатуру государства и сказать "да" Республике, которая победила на выборах. Все на улицы!", - говорится в заявлении "Каталонской национальной ассамблеи", выступающей за независимость от Испании.

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Новости мира, Барселона, Верховный суд Испании, Каталония.
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