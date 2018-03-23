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Сразу 5 каталонских политиков взяты под стражу решением суда Испании

Парламент Каталонии
21:48 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Испании взяли под стражу 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже.

Судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Судья вынес решение о временном содержании под стражей без права внесения залога. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что существует риск побега и повторения преступления.

Под решение суда попали кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

Туруль, Руль и Ромева попадут в тюрьму Ештремера, где уже находятся другие каталонские политики Ориоль Хункерас и Жоаким Форн, а Форкадель и Басса отправятся в другую тюрьму в 35 км от Мадрида.

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Новости мира, Арест политиков, Барселона, Испания, Каталония, Парламент Каталонии, Суд Испании.
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