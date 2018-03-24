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Дело Саркози: посредник обвинил экс-президента Франции во лжи следствию

Муаммар Каддафи и Николя Саркози
00:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Бизнесмен Зияд Таккедин, назвавшийся посредником между Муаммаром Каддафи и Николя Саркози, обвинил бывшего президента Франции во лжи следствию.

Ливийский бизнесмен Зияд Таккедин, называющий себя посредником между Муаммаром Каддафи и Николя Саркози во время переправки денег из Ливана во Францию, обвиняет бывшего французского президента в даче ложных показаний.

Соответствующий видеокомментарий он предоставил franceinfo.

"Он был там, и я встретился с ним. Я поздоровался. Он взял сумку, отложил ее в сторону, он не намеревался пересчитывать", - сказал Таккедин, который утверждает, что встречался с Саркози в 2004 году несколько раз.

"Я даже могу описать апартаменты господина Саркози в Министерстве внутренних дел", - указал Таккедин.

Он утверждает, что виделся с Саркози четыре раза - дважды в Ливии и дважды в Париже, в здании МВД.

По его словам, во время одной из встреч в Ливии из Саркози был Клод Геан - помощник Саркози, позже глава его предвыборного штаба.

"Возможно, его(Саркози - ред.) память очень короткая, как и у господина Геана... но он немного должен помнить, кто организовал его поездку в Ливию", - сказал Таккедин, называя бывшего президента Франции "лгуном".

Как сообщал Укринформ, бывшему президенту Франции Саркози выдвинули обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году и укрывательстве средств.

Экс-президент Франции - ключевой, но не единственный фигурант дела о финансировании режимом Каддафи его предвыборной кампании в 2007 году.

В то же время Саркози опровергает все обвинения, выдвинутые против него, в частности отрицает получение денег от Такккедина.

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Новости мира, Деньги Каддафи, Муаммар Каддафи, Николя Саркози, Франция.
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