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Акции протестов в Барселоне: более 20 человек получили травмы

Акции протестов в Барселоне
05:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В ходе акции протеста в Барселоне более двух десятков получили травмы разного характера.

Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда в отношении региональных политиков, причастных к "сепаратистскому процессу".

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Об этом сообщила в Twitter каталонская служба медицинской помощи, пишет ТАСС.

По ее информации, с 20:00 до 22:00 по местному времени помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет "об ушибах в ходе манифестации".

Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции. Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к "сепаратистскому процессу". По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков автономии.

Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые собравшиеся в знак протеста жгли фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах автономного сообщества.

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Ранее местные СМИ сообщили, что ВС Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Кроме того, суд постановил заключить под стражу пять региональных политиков, в том числе кандидата на пост главы правительства автономии Жорди Туруля.

Как известно, многих членов правительства Каталонии обвиняют в перевороте, хищении государственных средств и других преступлениях после проведения референдума о независимости региона осенью 2017 года.

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Новости мира, Акции протестов в Барселоне, Барселона, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Сепаратистский процесс.
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