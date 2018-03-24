Представители Молдовы посетят торжества 100-летия объединения с Румынией

Официальная делегация представителей парламента и правительства Молдовы 27 марта примет участие в торжественном заседании парламента Румынии, посвященном 100-летию вхождения Молдовы (территория между Прутом и Днестром) в состав румынского государства.

Делегацию возглавит спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает корреспондент в РМ.

"В состав делегации войдут представители Демократической партии, Европейской Народной партии и Либерально-Демократической партии", - отметил на брифинге в Кишиневе молдавский спикер.

По его словам, Либеральная партия Молдовы во главе с Михаем Гимпу, выступающая за объединение с Румынией, по непонятным причинам отказалась ехать на торжества.

Во время торжественного заседания Канду выступит с приветственной речью перед депутатами обеих палат румынского парламента.

В парламентских торжествах примут участие президент Румынии Клаус Йоханнис, румынский премьер Виорика Денчиле, а также представители Королевского дома Румынии во главе с наследной принцессой Маргаретой.

Согласно историческим данным, 27 марта 1918 года депутаты Государственного совета (Сфатул Церий) Молдавской Демократической Республики единодушно проголосовали за вхождение страны (территория между Прутом и Днестром) в состав Румынии. Молдова входила в состав Румынии до 1940 года, когда после ультиматума советской власти румынская армия и жандармерия покинули территорию между Прутом и Днестром, а 2 августа того же года была образована Молдавская ССР.

В августе 1991 года депутаты парламента Молдовы приняли Декларацию о независимости и о выходе из состава СССР.