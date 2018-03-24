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Российский посол написал письмо поддержки полицейскому в Солсбери

Полиция в Солсбери
10:02 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Посол РФ в Великобритании решил написать письмо поддержки пострадавшему полицейскому при атаке в Солсбери.

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко написал письмо сержанту британской полиции Нику Бейли, который отравился при оказании помощи Сергею Скрипалю и его дочке в Солсбери. Посол заявил, что Россия не причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.

Об этом сообщает ТАСС.

В письме он пытался убедить британского правоохранителя, что РФ не имеет отношения к химической атаке.

"Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями по расследованию как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций", — отметил дипломат.

Яковенко также написал, что почувствовал облегчение после того, как Бейли был выписан из больницы.

"Я желаю вам полного восстановления и надеюсь, что вы сможете вернуться к нормальной жизни как можно скорее", — написал посол. Он также поблагодарил Бейли за его мужество.

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Новости мира, Александр Яковенко, Полицейский Солсбери, Российский посол.
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