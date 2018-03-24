Российский посол написал письмо поддержки полицейскому в Солсбери

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко написал письмо сержанту британской полиции Нику Бейли, который отравился при оказании помощи Сергею Скрипалю и его дочке в Солсбери. Посол заявил, что Россия не причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.

Об этом сообщает ТАСС.

В письме он пытался убедить британского правоохранителя, что РФ не имеет отношения к химической атаке.

"Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями по расследованию как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций", — отметил дипломат.

Яковенко также написал, что почувствовал облегчение после того, как Бейли был выписан из больницы.

"Я желаю вам полного восстановления и надеюсь, что вы сможете вернуться к нормальной жизни как можно скорее", — написал посол. Он также поблагодарил Бейли за его мужество.