Армия Молдовы боролась со снегопадами на дорогах страны

Военнослужащие Национальной армии Молдовы минувшей ночью принимали активное участие в разблокировании автомобильных трасс от снежных заторов.

Об этом сообщает корреспондент в Молдове.

По данным пресс-службы Министерства обороны Молдовы, несколько мобильных бригад Национальной армии с помощью специализированной техники находятся на постоянном дежурстве на основных автомагистралях страны, чтобы в случае необходимости оказать помощь крупнотоннажным фурам и пассажирскому автотранспорту, которые окажутся в снежном плену.

Представители Национальной армии координируют работу военнослужащих из специально созданного кризисного штаба при Департаменте по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты.

В связи с непрекращающимися обильными снегопадами, премьер-министр Молдовы Павел Филипп призвал все службы к максимальной координации своих действий для оказания своевременной помощи населению и бесперебойной подачи электричества во все населенные пункты страны.

В пятницу, 23 марта, в Молдове шли обильные снегопады, сопровождаемые ураганным ветром.