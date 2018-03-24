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Армия Молдовы боролась со снегопадами на дорогах страны

Армия Молдовы
13:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Национальная армия Молдовы помогает комунальщикам разблокировать автодороги от снега.

Военнослужащие Национальной армии Молдовы минувшей ночью принимали активное участие в разблокировании автомобильных трасс от снежных заторов.

Об этом сообщает корреспондент в Молдове.

По данным пресс-службы Министерства обороны Молдовы, несколько мобильных бригад Национальной армии с помощью специализированной техники находятся на постоянном дежурстве на основных автомагистралях страны, чтобы в случае необходимости оказать помощь крупнотоннажным фурам и пассажирскому автотранспорту, которые окажутся в снежном плену.

Представители Национальной армии координируют работу военнослужащих из специально созданного кризисного штаба при Департаменте по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты.

В связи с непрекращающимися обильными снегопадами, премьер-министр Молдовы Павел Филипп призвал все службы к максимальной координации своих действий для оказания своевременной помощи населению и бесперебойной подачи электричества во все населенные пункты страны.

В пятницу, 23 марта, в Молдове шли обильные снегопады, сопровождаемые ураганным ветром.

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Новости мира, Армия Молдовы, Военные, Дороги Молдовы, Молдова, Национальная армия Молдовы, Непогода в Молдове.
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