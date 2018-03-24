Суд приказал арестовать Пучдемона и еще 5 каталонских политиков

Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Об этом пишет Associated Press.

Суд приказал арестовать четырех бывших членов правительства Пучдемона и генерального секретаря "Левой республиканской партии Каталонии" Марту Ровиру, которая сбежала из Испании в Швейцарию.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позже отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Сейчас Карлес Пучдемон находится в Финляндии в рамках своего турне по европейским странам, где он рассказывает о ситуации в Каталонии. Он уже посетил Данию и Швейцарию.

Полиция Финляндии сообщила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и сейчас обменивается информацией с испанскими властями.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года живет в Бельгии через открытые против него уголовные дела в Испании.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.