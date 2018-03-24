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Суд приказал арестовать Пучдемона и еще 5 каталонских политиков

Карлес Пучдемон
14:50 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Испанский суд выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона.

Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Об этом пишет Associated Press.

Суд приказал арестовать четырех бывших членов правительства Пучдемона и генерального секретаря "Левой республиканской партии Каталонии" Марту Ровиру, которая сбежала из Испании в Швейцарию.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позже отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Сейчас Карлес Пучдемон находится в Финляндии в рамках своего турне по европейским странам, где он рассказывает о ситуации в Каталонии. Он уже посетил Данию и Швейцарию.

Полиция Финляндии сообщила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и сейчас обменивается информацией с испанскими властями.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года живет в Бельгии через открытые против него уголовные дела в Испании.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

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Новости мира, Барселона, Испания, Испанский суд, Карлес Пучдемон, Каталония.
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