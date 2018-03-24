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Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы

Представители Польши и Венгрии
15:09 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Польша и Венгрия создадут Институт польско-венгерской дружбы, который будет расположен в Варшаве.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчака.

Об этом он заявил во время проведения в венгерском городе Веспрем Дней польско-венгерской дружбы, информирует "Польское радио".

"Учреждение будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества", - подчеркнул польский лидер.

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - добавил президент Польши.

Институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения.

Вацлав Фельчак, именем которого назовут институт, во время Второй мировой войны был курьером польского правительства в изгнании. В 80-х годах он участвовал в создании венгерской демократической оппозиции, в том числе и партии Фидес 1988 года.

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Новости мира, Вацлав Фельчак, Венгрия, Институт польско-венгерской дружбы, Польско-венгерская дружба, Польша.
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