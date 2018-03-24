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В Черном море эвакуировали травмированных строителей "Турецкого потока"

Строительство
18:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Береговая охрана Турции эвакуировала трех рабочих из Испании, которые получили травмы во время строительства в Черном море "Турецкого потока".

Троих испанских рабочих, получивших травмы во время трубоукладочных работ на строительстве в Черном море "Турецкого потока", эвакуировала вертолетом береговая охрана Турции. Об этом сообщает агентство Анадолу.

"Сотрудники Службы береговой охраны Турции эвакуировали на вертолете с судна Pioneering Spirit трех рабочих из Испании, получивших ранение в ходе работ в рамках проекта "Турецкий поток" в Черном море", - говорится в сообщении.

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Как сообщает агентство, информация о пострадавших рабочих на трубоукладочном судне под мальтийским флагом, проводившем работы в 60 милях к северо-востоку от Босфора, поступила накануне утром. Но вертолет, арендованный для нужд компании в Стамбуле, не смог взлететь ввиду плохих погодных условий, поэтому было принято решение обратиться в Службу береговой охраны Турции.

Испанские рабочие доставлены в больницы Турции.

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Новости мира, Береговая охрана Турции, Рабочие из Испании, Строительство, Травмы, Турецкий поток, Черное море, Эвакуация.
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