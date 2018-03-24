В Черном море эвакуировали травмированных строителей "Турецкого потока"

Троих испанских рабочих, получивших травмы во время трубоукладочных работ на строительстве в Черном море "Турецкого потока", эвакуировала вертолетом береговая охрана Турции. Об этом сообщает агентство Анадолу.

"Сотрудники Службы береговой охраны Турции эвакуировали на вертолете с судна Pioneering Spirit трех рабочих из Испании, получивших ранение в ходе работ в рамках проекта "Турецкий поток" в Черном море", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, информация о пострадавших рабочих на трубоукладочном судне под мальтийским флагом, проводившем работы в 60 милях к северо-востоку от Босфора, поступила накануне утром. Но вертолет, арендованный для нужд компании в Стамбуле, не смог взлететь ввиду плохих погодных условий, поэтому было принято решение обратиться в Службу береговой охраны Турции.

Испанские рабочие доставлены в больницы Турции.