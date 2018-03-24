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Совет Европы и ПАСЕ осудили теракт во Франции

Полицейские
20:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Совет Европы, Парламентская ассамблея и Комитет министров Совета Европы осудили теракт, который произошел накануне на юге Франции.

Совет Европы, Парламентская ассамблея и Комитет министров Совета Европы выступили с официальными заявлениями, осудив теракт, который произошел вчера на юге Франции. Об этом говорится в обнародованных официальных заявлениях.

"Решительно осуждаю нападения на территории нашего пребывания - Франции. Эти подлые нападения нацелены как на гражданских лиц, так и на представителей правоохранительных органов. Приветствую смелые действия правоохранителей и выражаю полную солидарность Совета Европы с французским народом и властью", - говорится в заявлении генсека СЕ Турбьорна Ягланда, который также выразил соболезнования семьям погибших и надежду на как можно скорейшее выздоровление тем, кто были ранены.

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"Наши ценности, тех, кто защищает Совет Европы и его Ассамблею, остаются нашей лучшей защитой от варварства", - отметил в своем заявлении Микеле Николетти, председатель ПАСЕ.

Заявление с осуждением теракта и выражением соболезнования также обнародовал Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Дании, которая сейчас председательствует в Комитете министров ПАСЕ.

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Новости мира, Комитет министров Совета Европы, Осуждение, ПАСЕ, Совет Европы, Теракт в Требе.
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