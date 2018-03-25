Теракт во Франции: стали известны находки в супермаркете

Французские следователи в субботу, 24 марта, обнаружили три самодельные взрывные устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников.

Об этом сообщает DW.

Кроме того, как сообщает агентство dpa со ссылкой на судебные круги, на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож.

Также французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, позволяющие предположить его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Смысл написанного довольно путанный, но, как сообщает французское агентство AFP, напоминает завещание.

Как сообщалось ранее, 23 марта вооруженный мужчина ворвался в супермаркет во французском городе Треб около 11:00 по местному времени с криком «Аллах Акбар» и захватил заложников. Полиции удалось провести спецоперацию и обезвредить террориста, однако он успел застрелить двоих заложников. Ранения получили около 13 человек.

Террорист требовал освобождения Салаха Абдеслама, который является главным обвиняемым в терактах в Париже 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек.

От полученных ранений скончался 45-летний подполковник Арно Бельтрам, предложивший себя в качестве заложника во время теракта. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал полицейского героем.