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Теракт во Франции: стали известны находки в супермаркете

Теракт во Франции: стали известны находки в супермаркете
01:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Следователи рассказали о находках в супермаркете и “завещании” нападавщего.

Французские следователи в субботу, 24 марта, обнаружили три самодельные взрывные устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников.

Об этом сообщает DW.

Кроме того, как сообщает агентство dpa со ссылкой на судебные круги, на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож.

Также французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, позволяющие предположить его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Смысл написанного довольно путанный, но, как сообщает французское агентство AFP, напоминает завещание.

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Как сообщалось ранее, 23 марта вооруженный мужчина ворвался в супермаркет во французском городе Треб около 11:00 по местному времени с криком «Аллах Акбар» и захватил заложников. Полиции удалось провести спецоперацию и обезвредить террориста, однако он успел застрелить двоих заложников. Ранения получили около 13 человек.

Террорист требовал освобождения Салаха Абдеслама, который является главным обвиняемым в терактах в Париже 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек.

От полученных ранений скончался 45-летний подполковник Арно Бельтрам, предложивший себя в качестве заложника во время теракта. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал полицейского героем.

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Новости мира, Находки в супермаркете, Теракт, Теракт во Франции.
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