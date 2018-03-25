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В Германии поддерживают отмену принципа единогласия в ЕС

Флаг ЕС
10:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министерство иностранных дел Германии поддерживает идею отмены принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

В министерстве иностранных дел Германии поддержали предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам. Об этом заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот, передает "Европейская правда" со ссылкой на  Deutsche Welle.

"Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", - заявил он.

За такое решение высказался и эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт. "Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать", - отметил он.

Между тем еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, возможно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия. При этом речь идет о технических решениях в процессе переговоров ЕС и стран-кандидатов, а непосредственные решения о принятии новых членов "настолько фундаментальны, что должны приниматься как и раньше единогласно", - пояснил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.

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В министерстве иностранных дел Германии поддержали предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

Об этом заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот, передает Deutsche Welle.

"Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", - заявил он.

За такое решение высказался и эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт. «Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать", - отметил он.

Между тем еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, возможно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия. При этом речь идет о технических решениях в процессе переговоров ЕС и стран-кандидатов, а непосредственные решения о принятии новых членов "настолько фундаментальны, что должны приниматься как и раньше единогласно", - пояснил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.

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Новости мира, Внешнеполитические вопросы, Голосование ЕС, МИД Германии, Отмена, Принцип единогласия.
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