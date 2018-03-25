В Беларуси задержали участников Дня воли

В Беларуси полиция задерживает сторонников оппозиции, которые хотят не санкционированным властями образом отметить День воли - неофициальный праздник по случаю 100-летия со дня провозглашения Белорусской народной республики.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что задержания начались за несколько дней до юбилея и продолжаются в воскресенье. Только в Минске задержано около 30 человек. По некоторым данным, задержан и лидер оппозиции Николай Статкевич. Перед тем он сообщал, что опасается выходить из своего дома, поскольку здание оцеплено сотрудниками спецслужб.

Полиция не позволяет разворачивать национальные бело-красно-белые флаги и политические лозунги. Задержания происходят не только в Минске, но и в других белорусских городах.

Как сообщалось, власти Беларуси по случаю 100-й годовщины провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске митинг и концерт возле Оперного театра.

Вместе с тем оппозиция хотела провести в Минске шествие, но власти на это мероприятие разрешения не дала.