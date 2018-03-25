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В Беларуси задержали участников Дня воли

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В Беларуси задержали участников Дня воли
16:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Белорусские силовики задержали на площади Якуба Коласа в центре Минска более 30 человек, пришедших для участия в шествии ко Дню воли.

В Беларуси полиция задерживает сторонников оппозиции, которые хотят не санкционированным властями образом отметить День воли - неофициальный праздник по случаю 100-летия со дня провозглашения Белорусской народной республики.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что задержания начались за несколько дней до юбилея и продолжаются в воскресенье. Только в Минске задержано около 30 человек. По некоторым данным, задержан и лидер оппозиции Николай Статкевич. Перед тем он сообщал, что опасается выходить из своего дома, поскольку здание оцеплено сотрудниками спецслужб.

Полиция не позволяет разворачивать национальные бело-красно-белые флаги и политические лозунги. Задержания происходят не только в Минске, но и в других белорусских городах.

Как сообщалось, власти Беларуси по случаю 100-й годовщины провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске митинг и концерт возле Оперного театра.

Вместе с тем оппозиция хотела провести в Минске шествие, но власти на это мероприятие разрешения не дала.

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Новости мира, 100-летие со дня провозглашения Белорусской народной республики, Беларусь, День воли, Минск, Оппозиция.
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