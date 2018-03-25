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Додон прокомментировал идею объединения Молдовы и Румынии

Игорь Додон
18:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Игорь Додон назвал политической чумой идею объединения Молдовы и Румынии.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что унионистское движение, представители которого настаивают на объединении Молдовы с Румынией, - маргинальный и радикальный проект, способный еще больше разделить общество.

Так президент прокомментировал в Facebook прошедший в Кишиневе митинг, приуроченный к 100-летию вхождения Молдовы (территория между Прутом и Днестром) в состав Румынии.

"Несмотря на то, что сегодня унионизм потерпел крах, мы обязаны осудить эту политическую для Республики Молдова чуму. Из-за коррупции, бедности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, люди вынуждены искать альтернативы, присоединяясь, в том числе, и к этому маргинальному и радикальному проекту", - написал Додон.

По мнению молдавского президента, правящая в стране коалиция во главе с Демократической партией несет прямую ответственность за растущую разобщенность в обществе.

"Будущее руководство Молдовы займется экономическими вопросами и улучшением благосостояния граждан, а унионизм будет объявлен вне закона. Иностранные спецслужбы больше не смогут организовать провокации против государственности нашей страны. У Молдовы есть будущее, а унионизм уйдет в историю", - подытожил президент.

Как сообщалось, на площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошел митинг, приуроченный к 100-летию вхождения Молдовы в состав Румынии.

В митинге приняли участие несколько тысяч человек, в том числе представители оппозиционных политических сил Молдовы и Румынии.

Участники митинга приняли декларацию, в которой призвали руководителей Молдовы и Румынии подготовить Дорожную карту объединения двух государств.

Согласно историческим данным, 27 марта 1918 года депутаты Государственного совета (Сфатул Цэрий) Молдавской Демократической республики единогласно проголосовали за вхождение страны (территория между Прутом и Днестром) в состав Румынии. Молдова находилась в составе Румынии до 1940 года, когда после ультиматума советских властей румынская армия и жандармерия покинули территорию между Прутом и Днестром, а 2 августа того же года была образована Молдавская ССР.

В августе 1991 года депутаты парламента Молдовы приняли Декларацию о независимости и о выходе из состава СССР.

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Новости мира, Игорь Додон, Кишинев, Митинг, Молдова, Румыния.
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