Еврокомиссия требует объяснений от Facebook

Европейская комиссия требует объяснений от социальной сети Facebook по поводу массовой утечки личных данных миллионов пользователей. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на интервью с еврокомиссаром по вопросам правосудия Верой Юровой.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений о том, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила В. Юрова, называя злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемым.

Британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.