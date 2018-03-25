Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе увеличилось количество обстрелов: погиб боец ВСУ На Донбассе увеличилось количество обстрелов: погиб боец ВСУ
Новости: Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ Грицак: СБУ усилила противодействие гибридной агрессии РФ
Новости: "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги
Новости: Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов
X

Еврокомиссия требует объяснений от Facebook

Facebook
18:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В Евросоюзе назывют злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемым.

Европейская комиссия требует объяснений от социальной сети Facebook по поводу массовой утечки личных данных миллионов пользователей. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на интервью с еврокомиссаром по вопросам правосудия Верой Юровой.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений о том, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила В. Юрова, называя злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемым.

Британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Facebook, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

СМИ: Экс-глава Каталонии Пучдемон покинул Финляндию Совет Европы и ПАСЕ осудили теракт во Франции В Черном море эвакуировали травмированных строителей "Турецкого потока"

Последние новости

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото) В сети появился трейлер нового исторического сериала от Netflix (Видео) Хацкевич об участии динамовцев в матчах сборных
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
19:02 Брат Дибалы раскритиковал руководство сборной Аргентины
18:48 Ученым удалось расшифровать один с манускриптов Исаака Ньютона
18:47 Австралию и Британию связали беспосадочным авиарейсом
18:47 Вы будете смеяться: забавные ситуации из жизни каждого молодого родителя
18:36 Биатлон. Мякяряйнен завоевала "Большой хрустальный глобус"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время
Добавить комментарий
0