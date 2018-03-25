Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году
Новости: Общественность прекращает участие в оценке судей Общественность прекращает участие в оценке судей
Новости: Сборная Украины отправилась на матч против Японии Сборная Украины отправилась на матч против Японии
Новости: Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии
X

В Эстонию прибыл министр обороны Великобритании

Гэвин Уильямсон
21:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Гэвин Уильямсон прибыл в Эстонию и направился к дислоцированным в Тапе натовцам.

В Эстонию в воскресенье с двухдневным визитом прибыл министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны республики, сразу после прибытия он направился вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйком (Juri Luik) в военный городок в Тапа для встречи с дислоцированными там военнослужащими боевой группы НАТО, а также с эстонскими солдатами.

Возглавляет группу контингент солдат Великобритании, в составе которого 800 военнослужащих. В боевую группу НАТО входят также около 300 военнослужащих Дании. У них на вооружении находится тяжелая бронетехника, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Обращаясь к солдатам, Ю.Луйк сказал, что "как Великобритания и ее солдаты стоят рядом с Эстонией, так и Эстония готова стоять рядом с Великобританией".

По его словам, "современному миру угрожают не только на поле боя, но угрозы носят и более сложный и трудно идентифицируемый характер".

"Ваше присутствие здесь - это отстаивание того, во что мы как члены НАТО верим", - заявил министр.

В воскресенье вечером Г.Уильямсон встретится с премьер-министром Юри Ратасом, во вторник - с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Гэвин Уильямсон, Министр обороны Великобритании, Тапа, Эстония, Юри Луйк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Кишиневе проходит митинг в честь 100-летия объединения Молдовы с Румынией Еврокомиссия хочет ввести в отношении Facebook жесткие меры В Германии поддерживают отмену принципа единогласия в ЕС

Последние новости

Огрызко хочет проявить солидарность с Западом Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео) Врачи объяснили, кому нельзя есть чеснок
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
22:00 Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео)
21:47 Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
21:45 Дети знаменитостей, которые покорили модный подиум
21:40 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
21:35 Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями
Добавить комментарий
0