Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

В Брюсселе прошли первые консультации с отозванным главой Представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером.

Об этом сообщили в Европейской службе внешней деятельности.

"Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини сегодня провела консультации с главой Представительства Евросоюза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после отзыва для консультаций по требованию Европейского Совета", - заявили в руководящей институции ЕС.

В то же время не сообщается о содержании и результатах консультаций, но отмечается, что посол Эдерер продолжит их в последующие дни на уровне руководящих институтов Евросоюза.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС решили отозвать посла в Москве в ответ на применение Россией боевого ядовитого вещества на территории Великобритании.

Также в понедельник много стран-членов ЕС планируют выдворить с территории своих стран некоторых российских дипломатов. Великобритания уже выслала 23 сотрудников российского посольства, которые работали там под прикрытием, будучи представителями спецслужб.