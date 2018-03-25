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Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

Федерика Могерини
22:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Верховный представитель ЕС Федерика Могерини провела консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

В Брюсселе прошли первые консультации с отозванным главой Представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером.

Об этом сообщили в Европейской службе внешней деятельности.

"Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини сегодня провела консультации с главой Представительства Евросоюза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после отзыва для консультаций по требованию Европейского Совета", - заявили в руководящей институции ЕС.

В то же время не сообщается о содержании и результатах консультаций, но отмечается, что посол Эдерер продолжит их в последующие дни на уровне руководящих институтов Евросоюза.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС решили отозвать посла в Москве в ответ на применение Россией боевого ядовитого вещества на территории Великобритании.

Также в понедельник много стран-членов ЕС планируют выдворить с территории своих стран некоторых российских дипломатов. Великобритания уже выслала 23 сотрудников российского посольства, которые работали там под прикрытием, будучи представителями спецслужб.

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Новости мира, ЕС, Посол ЕС, Россия, Федерика Могерини.
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