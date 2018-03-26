Массовые протесты в Каталонии: пострадали более 50 человек

В результате столкновений с полицией на демонстрациях в Каталонии 52 человека получили ранения, трое были арестованы.

Об этом сообщает El Mundo и другие испанские СМИ.

“Власти говорят, что трое были арестованы и 46 получили ранения в результате столкновений с полицией в Барселоне в Испании в связи с протестами против задержания бывшего президента Карлеса Пучдемона”, — говорится в сообщении.

Также несколько сотен человек вышли на улицы города с флагами и плакатами, выражая “гражданское неповиновение” и выкрикивая лозунги “Свободу политическим заключенным!”.

В других регионах пострадали еще семь человек. По данным аварийной службы, все травмы несерьезные. Среди пострадавших четыре сотрудника полиции.