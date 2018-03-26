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Задержанный экс-глава Каталонии ожидает суда в Германии

Карлес Пучдемон
08:27 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Карлес Пучдемон провел ночь в тюрьме и предстанет перед судом в Германии.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон провел ночь в тюрьме немецкого города Ноймюнстер и сегодня предстанет перед административным судом федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Немецкий судья в течение 48 часов должен решить, следует ли освободить Пучдемона - как это произошло в ноябре прошлого года в Брюсселе, - или оставить его в предварительном заключении в ожидании решения об экстрадиции, о которой просит Испания.

Сегодня судья должен формально удостоверить личность задержанного, а также проверить европейский ордер на его арест и основания для его выдачи.

Ранее немецкое издание Kieler Nachrichten сообщило, что Пучдемон собирается подать прошение о политическом убежище в Германии.

Его запрос будет рассматривать Ведомство по делам миграции, однако шансов будет не много, поскольку европейский ордер на арест, как правило, имеет приоритет над таким запросом.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

Политик как раз направлялся в свою резиденцию в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что готовят все необходимое для экстрадиции.

В Испании Пучдемону выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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Новости мира, Барселона, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Немецкий суд.
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