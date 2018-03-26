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Лондон ввел первые меры против Москвы из-за отравления в Солсбери

Великобритания
13:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания уже выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения.

Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул Г.Уильямсон.

По его мнению, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".

Г.Уильямсон отметил, что он не готов рассказать о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России, об этом должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери".

"Эстония самым строгим образом осуждает незаконное использование силы в Великобритании, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы полностью доверяем следствию, проводимому властями Великобритании, и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность", - сказал Ю.Луйк.

Он отметил, что Эстония оказывает Великобритании "очень сильную политическую поддержку", ее дальнейшие шаги еще рассматриваются, о них будет сообщено в течение нескольких дней.

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Новости мира, Великобритания, Меры против России, Отравление Скрипаля, Российский капитал, Россия, РФ, Солбсери.
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