Литовская разведка опасается вмешательства России в предстоящие выборы

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, "распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, с помощью кибернетических операций". Об этом говорится в обнародованной Департаментом государственной безопасности Литвы и военной разведкой традиционной оценке угроз, передает портал Delfi.

"Вполне вероятно, что российские хакеры будут пытаться повлиять на выборы в Литве", - говорится в документе.

В отчете говорится, что в последнее время "российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год".

"Вполне вероятно, что с приближением выборов президента Литвы, Европарламента и советов самоуправлений Литвы 2019 года Россия будет попытается получить немалое влияние на политические и общественные процессы в Литве, постарается, чтобы благоприятные для нее политические силы выдвигали кандидатов на выборах и получили своих представителей в органах власти", - говорится в документе.

В прошлом году литовская разведка сообщила, что из-за выборов в Сейм 2016 года российские разведслужбы особенно старались собрать информацию о внутриполитических процессах, вербовали на территории России жителей Литвы, у которых даже нет возможностей в плане разведки, однако о вмешательстве в выборы упоминаний не было.