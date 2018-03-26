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В северной части Норвежского моря обнаружено крупное месторождение газа

Месторождение газа
14:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Компания Wintershall обнаружила запасы газа в размере от 7 до 19 миллиардов кубометров в северной части Норвежского моря.

Wintershall обнаружила запасы газа в размере от 7 до 19 миллиардов кубометров в районе месторождения Aasta Hansteen в северной части Норвежского моря. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Отмечается, что Wintershall Norge (компания Wintershall) является оператором лицензионного участка 894, на котором была пробурена первая скважина глубиной 3819 метров. По результатам бурения обнаружены запасы газа и газового конденсата, которые, по предварительной оценке, могут составить от 7 до 19 миллиардов кубометров газа и от 1 до 3 миллионов кубометров газового конденсата.

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"Владельцы лицензий оценят открытие вместе с другими потенциальными участками в этой области и примут решение о дальнейшей разработке", - говорится в сообщении NPD.

Месторождение Aasta Hansteen одно из крупнейших в Норвежском море. Оператором является Statoil Petroleum ASA с долей 51%, другими партнерами являются Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) и ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).

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Новости мира, Запасы газа, Компания Wintershall, Месторождение газа, Норвежское море.
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