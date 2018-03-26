Германия выдаст Пучдемона Испании только решением суда
Новости мира: У Меркель прокомментировали возможную выдачу Карлеса Пучдемона Испании.
Германия заявила, что решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье у границы с Данией, теперь находится в руках суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Об этом в понедельник заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
По его словам, дело Пучдемона рассматривается в соответствии с "немецкими законами и положениями о европейском ордере на арест". Он также заявил, что каталонский вопрос может быть решен только в рамках испанского законодательства.
"Испания является демократическим государством, придерживается верховенства закона, и Федерельное правительство Германии остается убежденным, что конфликт в Каталонии должен быть решен в правовых рамках и в соответствии с Конституцией Испании", - добавил он.
Экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.
Пучдемон провел ночь в тюрьме немецкого города Ноймюнстер и сегодня предстанет перед административным судом федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.