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Германия выдаст Пучдемона Испании только решением суда

Карлес Пучдемон
14:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: У Меркель прокомментировали возможную выдачу Карлеса Пучдемона Испании.

Германия заявила, что решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье у границы с Данией, теперь находится в руках суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом в понедельник заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

По его словам, дело Пучдемона рассматривается в соответствии с "немецкими законами и положениями о европейском ордере на арест". Он также заявил, что каталонский вопрос может быть решен только в рамках испанского законодательства.

"Испания является демократическим государством, придерживается верховенства закона, и Федерельное правительство Германии остается убежденным, что конфликт в Каталонии должен быть решен в правовых рамках и в соответствии с Конституцией Испании", - добавил он.

Экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

Пучдемон провел ночь в тюрьме немецкого города Ноймюнстер и сегодня предстанет перед административным судом федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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Новости мира, Арест Пучдемона, Барселона, Германия, Карлес Пучдемон, Каталония.
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