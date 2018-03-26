Австрия не будет высылать российских дипломатов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в понедельник, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов", - написал С.Курц в понедельник на своей странице в Twitter.

"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - добавил он.

Ранее в понедельник власти 21 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.

На прошлой неделе С.Курц уже заявлял об отсутствии планов высылать российских дипломатов.