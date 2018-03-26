Австрия не будет высылать российских дипломатов
Новости мира: Австрия не станет высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в понедельник, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов", - написал С.Курц в понедельник на своей странице в Twitter.
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"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - добавил он.
Ранее в понедельник власти 21 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.
На прошлой неделе С.Курц уже заявлял об отсутствии планов высылать российских дипломатов.