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В Косово задержали сербского чиновника

Задержание Марко Джурича
22:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: скриншот

Новости мира: Задержан директор канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич.

Полиция Косово задержала в этнически разделенном городе Митровица главу офиса правительства Сербии по Косово Марко Джурича, который въехал на территорию страны, несмотря на запрет правительства в Приштине.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, во время задержания полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу этнических сербов, которые протестовали против ареста.

Представитель полиции Баки Келани заявил, что Джурича доставят в столицу Косово Приштину. Перед тем полиция сообщила, что направила подкрепление на север Косово, чтобы остановить въезд Джурича и других сербских чиновников страны.

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации.

Как известно, албанская этническое большинство Косово заявило о независимости от Сербии в 2008 году, но Белград отказался признать государственность своей бывшей провинции. Независимость Косово признали 116 стран мира. Переговоры о нормализации отношений, которые происходили при посредничестве Европейского Союза, ныне прекратились.

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Новости мира, Косово, Марко Джурич, Сербия.
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