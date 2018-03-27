Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов

Власти Норвегии вышлют одного российского дипломата из Осло в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает МИД страны.

"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД страны.

Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов.