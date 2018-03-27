https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_02837745-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/3978404-eshhe-odna-strana-obyavila-o-vyisyilke-rossiyskih-diplomatov.html
Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов
02:37 Сегодня Телеграф
Новости мира: Норвегия высылает российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".
Власти Норвегии вышлют одного российского дипломата из Осло в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает МИД страны.
"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД страны.
Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ
Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.
Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов.
Telegraf.com.ua