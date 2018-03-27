Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России
Новости: Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия
X

Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов

Норвегия
02:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Норвегия высылает российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".

Власти Норвегии вышлют одного российского дипломата из Осло в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает МИД страны.

"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД страны.

Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ

Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Высылка, Дело Скрипаля, Дипломат, Новости Норвегии, Норвегия, Отравление Скрипаля, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой правительства СМИ: Германия планирует выслать четырех российских дипломатов В Еврокомиссии рассказали о судьбе дипломатов РФ

Последние новости

В столице ограничат движение по двум мостам Медики назвали главные признаки крепкого здоровья В Косово задержали сербского чиновника
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
03 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
04 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
05 В Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов
Новости сегодня
02:33 В ВККС прокомментировали первые собеседования с судьями
02:09 В Беларуси оштрафовали активистку за сбор подписей в поддержку родного языка
01:33 В Сети огромной популярностью пользуется новый смешной флешмоб "Гарри Поттер и..."
00:37 Канада обвинила Россию и Иран в издевательствах над сирийцами
00:30 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше
Новости: Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости: Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото)
Добавить комментарий
0