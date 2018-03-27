Юнкер выступил за стратегическое партнерство Турции и ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает за развитие стратегического партнерства между ЕС и Турцией.

Об этом он заявил по итогам своей встречи в болгарском городе Варна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которой также приняли участие глава Европейского Совета Дональд Туск и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий народ – великий и смелый народ, к которому я испытываю уважение и восхищение. Мы хотим, чтобы Турция стала настоящим стратегическим партнером ЕС. Мы должны поддержать искренний и честный диалог, углублять то, что нас сближает и найти решение проблем, которые нас разделяют», - заявил Юнкер.

При этом Юнкер добавил, что Турция должна улучшить свои отношения с государствами-членами ЕС – Кипром и Грецией.

«У нас с Турцией общие интересы и вызовы, в том числе геостратегические интересы, связанные с безопасностью и энергетикой. Только объединив усилия, мы сумеем победить терроризм», - отметил президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, в понедельник, 26 марта в болгарском городе Варна прошла встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и руководителями ЕС – президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Европейского Совета Дональдом Туском.