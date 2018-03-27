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Литва дополнила свой "список Магнитского" 21 гражданином РФ

МВД Литвы
07:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Baltnews

Новости мира: В общей сложности Литва запретила с 26 марта въезд в страну для 44 граждан РФ.

Литва объявила о запрете въезда на территорию страны 44 гражданам России.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на сообщение главы МВД Эймутиса Мисюнаса.

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Глава МВД дополнил литовский список Магнитского 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с 26 марта не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, подтвердила BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Министр сказала, что согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Напомним: литовский сейм принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года. Этот правовой акт получил свое название по имени умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. В нем 49 граждан России, которым запрещен въезд в Литву из-за нарушений прав человека и отмывания денег.

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Новости мира, Запрет на вьезд, Литва, МВД Литвы, Новости Литвы, Россия, РФ.
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