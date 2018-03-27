Чехия проверит наличие газа "Новичок"

Президент Чехии Милош Земан поручил проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ "Новичок", которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом шла речь на встрече М. Земана с главой Службы безопасности и информации (СБИ) Михалом Коуделкой, передает DW. СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться - в научно-исследовательских целях или для его последующего производства - на территории страны. Поручение, по всей видимости, связано с утверждениями российской стороны, назвавшей Чехию, наряду с Великобританией, Словакией и Швецией, в числе стран, которые "примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".

Ранее один из разработчиков "Новичка", эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что создать "Новичок" могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил В. Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если С. Скрипаля отравили "Новичком", то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо РФ утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.