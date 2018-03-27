"Сделаем это в три": Как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов РФ

Заручившись поддержкой Германии и Франции, Великобритания смогла убедить более половины лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов, время и дату высылки предложил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание New York Times

В четверг, 22 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй во время рабочего обеда представила лидерам ЕС данные британской разведки, которые указывали на ответственность России за отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

На следующий день, в пятницу, лидеры согласились с необходимостью скоординированного ответа, утверждают четверо европейских чиновников. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что всем следует разъехаться домой и рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

"Сделаем это в понедельник в три часа дня", - предложил Макрон, по словам одного из чиновников, который попросил остаться анонимными через чувствительности.

Как утверждает издание, призыв Терезы Мэй принять меры против РФ еще до рабочего обеда поддержали президент Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Они спланировали тактику действий вместе с Британией. Франция предоставила британцам техническую помощь для анализа отравления и пришла к аналогичным с Британией выводам - виновата Россия.

С аргументами трех государств согласились лидеры многих стран Евросоюза. Решение о высылке окончательно было принято в понедельник 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе. Для президента Европейского совета Дональда Туска, который принимал участие в саммите ЕС-Турция в Болгарии, подготовили текст заявления о выдворении россиян.

По последним данным, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в частности, 17 стран ЕС, Украина, Канада, США, Албания, Македония, Норвегия и Австралия