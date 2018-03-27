Дания построит стену против диких кабанов

Из-за последних случаев АЧС, зафиксированных в ряде стран Восточной Европы, правительство Дании и Датская народная партия подписали соглашение о ряде инициатив, которые делают невозможным распространение болезни. Об этом сообщает портал Professional Pig Community. Одна из инициатив предусматривает создание ограждения вдоль датско-немецкой границы, чтобы избежать движения диких кабанов. Планируется построить забор длиной 70 км и высотой 1,5 м.

"Несмотря на ограждение, пересечение границы будет беспрепятственным, согласно шенгенских правил", — уточнили инициаторы. Другие инициативы включают существенное увеличение штрафов за нарушения, которые могут повлечь распространение АЧС в стране. Ранее о намерениях построить заборы вдоль государственных границ с целью недопущения распространения африканской чумы свиней заявили в Польше, Венгрии, Чехии. Поляки даже выделили уже необходимое для этого финансирование. Таким образом, Польша планирует защитить своих фермеров от вируса АЧС и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.