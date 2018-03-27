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В НАТО сегодня объявят меры против РФ по делу Скрипаля

Йенс Столтенберг
14:15 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Генсек НАТО объявит о мерах в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявит о мерах в ответ на использование нервно-паралитического вещества для отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Генсек проведет пресс-конференцию во вторник, 27 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 15:30 по местному времени.

"Генеральный секретарь НАТО объявит меры на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

Ранее Столтенберг заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления в Солсбери, создано на территории России. Он также отметил, что это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

Столтенберг также считает, что Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

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Новости мира, Генеральный секретарь НАТО, Генсек НАТО, Йенс Столтенберг, НАТО, Отравление Скрипаля.
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