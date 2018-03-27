В НАТО сегодня объявят меры против РФ по делу Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявит о мерах в ответ на использование нервно-паралитического вещества для отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Генсек проведет пресс-конференцию во вторник, 27 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 15:30 по местному времени.

"Генеральный секретарь НАТО объявит меры на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

Ранее Столтенберг заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления в Солсбери, создано на территории России. Он также отметил, что это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

Столтенберг также считает, что Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.