В НАТО сегодня объявят меры против РФ по делу Скрипаля
Новости мира: Генсек НАТО объявит о мерах в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявит о мерах в ответ на использование нервно-паралитического вещества для отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
Генсек проведет пресс-конференцию во вторник, 27 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 15:30 по местному времени.
"Генеральный секретарь НАТО объявит меры на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.
Ранее Столтенберг заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления в Солсбери, создано на территории России. Он также отметил, что это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.
Столтенберг также считает, что Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.