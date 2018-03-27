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Премьер Болгарии доволен диалогом Турции и ЕС

Турция и ЕС
14:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Бойко Борисов уверен, что условия соглашения, подписанного между ЕС и Турцией, будут соблюдены.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверяет, что диалог между Турцией и Евросоюзом будет продолжен, а очередная встреча на высшем уровне между руководством Турции и ЕС пройдет после завершения председательства Болгарии в ЕС. Об этом глава болгарского правительства заявил по итогам встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и руководителями ЕС – президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Европейского Совета Дональдом Туском, состоявшейся накануне в болгарском городе Варна.

"Диалог между ЕС и Турцией будет продолжен. В завершении болгарского председательства в ЕС пройдет еще одна встреча между руководителями ЕС и Турции", - заявил Б. Борисов. По его словам, президент Турции свое слово (в отношении находящихся на территории Турции беженцев) сдержал, а условия соглашения, подписанного между ЕС и Турцией, будут соблюдены. Глава болгарского правительства выразил также удовлетворение состоявшимися переговорами между президентом Турции и руководителями ЕС в болгарской Варне.

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Новости мира, Болгария, Варна, Евросоюз, ЕС, Переговоры, Турция.
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