Премьер Болгарии доволен диалогом Турции и ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверяет, что диалог между Турцией и Евросоюзом будет продолжен, а очередная встреча на высшем уровне между руководством Турции и ЕС пройдет после завершения председательства Болгарии в ЕС. Об этом глава болгарского правительства заявил по итогам встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и руководителями ЕС – президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Европейского Совета Дональдом Туском, состоявшейся накануне в болгарском городе Варна.

"Диалог между ЕС и Турцией будет продолжен. В завершении болгарского председательства в ЕС пройдет еще одна встреча между руководителями ЕС и Турции", - заявил Б. Борисов. По его словам, президент Турции свое слово (в отношении находящихся на территории Турции беженцев) сдержал, а условия соглашения, подписанного между ЕС и Турцией, будут соблюдены. Глава болгарского правительства выразил также удовлетворение состоявшимися переговорами между президентом Турции и руководителями ЕС в болгарской Варне.