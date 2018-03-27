Забастовка таксистов в Брюсселе: транспортные развязки заблокированы

Также среди основных требований таксистов - отставка министра транспорта Брюссельского столичного региона.

Водители традиционных служб такси заблокировали своими автомобилями основные транспортные пути и развязки в бельгийской столице, включая тоннели, основные улицы в центральной части города, в том числе и возле руководящих институтов Евросоюза.

Заблокирована и дорога по направлению к брюссельскому национальному аэропорту.

Таксисты требуют от властей Брюсселя обеспечить социальные гарантии, которые имеют тенденцию к понижению из-за конкуренции со стороны дешевого сервиса перевозок Uber.

При такой конкурентной среде цены на услуги такси в Брюсселе несколько упали, против чего выступают традиционные таксисты.

Из-за забастовки, которая продлится в течение всей среды, в городе затруднено движение транспорта и образовались многочисленные пробки.