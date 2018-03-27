Российская угроза: Польша закупает противотанковые системы

Первые противоракетные системы Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.

"Первые системы Patriot поступят в Польшу в 2022 году, остальные - в 2024 году. Это системы, которые в беспрецедентный способ обеспечат безопасность нашего неба", - сказал Моравецкий.

По его словам, соглашение, которое Польша подпишет по поставкам систем уже завтра, стала результатом тщательных переговоров.

"Мы хотим дружеских отношений со всеми соседями, включая Россию. Но мы не наивные, мы реалисты, и эти доброжелательные отношения в будущем должны быть усилены нашей военной силой и солидарностью трансатлантического альянса", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, не обострит ли покупка систем Patriot отношения с Россией.