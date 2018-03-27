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Дошкольное образование во Франции стало обязательным

Образование во Франции
15:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Франция вводит обязательное дошкольное образование для детей от трех лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил, что с сентября 2019 года дети в возрасте от трех лет должны будут в обязательном порядке посещать детские сады, сообщают французские СМИ.

До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, однако с 1989 года каждый ребенок имеет законное право на место в дошкольном образовательном учреждении с трехлетнего возраста.

По данным министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в разных частях страны. Так, в этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, в то время как на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.

"Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу", - сказал Э.Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.

Он также пообещал, что дошкольное образование "и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования".

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Новости мира, Дети Франции, Дошкольное образование, Образование во Франции, Франция, Эммануэль Макрон.
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