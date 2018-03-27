Болгария объявила об отзыве посла в РФ для консультаций

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из РФ для консультаций.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Болгарии.

"Глава правительства провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело Скрипаля, а также реакцию России, ЕС и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для консультаций", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения относительно высылки из страны российских дипломатов.

Как сообщалось, США, Канада и более 10 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Также 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании Скрипаля.

В украинском МИД заявили, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб РФ.