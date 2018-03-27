Министр обороны Греции усложнил решение спора с Македонией

Министр обороны Греции, который является лидером партии, входящей в правительственную коалицию Греции, заявил, что его партия не поддержит ни одно из решений по поводу названия бывшей югославской республики, включающее любые производные слова от термина "Македония".

Об этом сообщает The Associated Press.

Камменос заявил во вторник, что его правая партия "Независимые греки" будет делать все возможное, чтобы предотвратить использование термина "Македония" в названии соседней страны.

Как известно, Афины и Скопье активизировали переговоры по этому вопросу. Предложения правительства Греции, как сообщалось, включают производные слова от термина "Македония".

Отказ партии Камменоса поддержать соглашение может угрожать стабильности правительства.

Напомним, премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Он также выразил надежду, что спор вокруг названия будет урегулирован до саммита НАТО в июле.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.