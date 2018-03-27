Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территории

Российская Nord Stream 2 AG заявила, что Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство в немецкой исключительной экономической зоне газопровода Nord Stream-2.

Как утверждают в пресс-службе компании, таким образом, получены все разрешения для немецкого участка.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской ИЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", - говорится в сообщении.

По словам менеджера компании Йенса Ланге, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

В российской компании также отметили, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода (России, Финляндии, Швеции и Дании) "идут по графику". Отмечается также, что Nord Stream-2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.