Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: В Минюсте рассказали, как нужно действовать в случае невыплаты зарплаты Украинцам сказали, что делать в случае невыплаты зарплаты
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территории

Строительство газопровода
16:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что получила разрешение Германии на строительство газопровода.

Российская Nord Stream 2 AG заявила, что Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство в немецкой исключительной экономической зоне газопровода Nord Stream-2.

Как утверждают в пресс-службе компании, таким образом, получены все разрешения для немецкого участка.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской ИЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", - говорится в сообщении.

По словам менеджера компании Йенса Ланге, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

В российской компании также отметили, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода (России, Финляндии, Швеции и Дании) "идут по графику". Отмечается также, что Nord Stream-2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Nord Stream, Газпром, Германия, РФ, Северный поток-2.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Ирландия вышлет российского дипломата Российская угроза: Польша закупает противотанковые системы В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17

Последние новости

Паккьяо будет добиваться боя с Ломаченко Климкин предложил обсудить переход на латиницу Смешные собаки, которые очень боятся воды
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
17:39 Тренер Боруссии рассказал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне
17:39 СБУ не воспринимает всерьез заявление Поклонской
17:30 Индия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной
17:30 Молдова высылает троих российских дипломатов
17:28 Из Китая массово отзывают BMW
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года
Добавить комментарий
0