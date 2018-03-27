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В Норвегии произошла вспышка норовируса

Лабораторные исследования
16:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Из горных отелей национального парка Хардангервидда Красный Крест эвакуировал 30 туристов, пораженных норовирусом.

Красный Крест в Норвегии эвакуировал 30 заболевших туристов из коттеджей в национальном парке Хардангервидда после вспышки норовируса, сообщает портал The Local. По данным издания, туристов доставили в больницы на снегоходах. Те, у кого симптомы проявились слабо или еще не проявились, остались в коттеджах на карантине. Как сообщили в туристической ассоциации Норвегии, в ближайшее время будут предприняты меры по обеспечению контроля санитарно-эпидемиологических норм в коттеджах туристов.

Норовирусная инфекция - острое кишечное заболевание, проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела). Впервые норовирус был замечен в 1972 году в городе Норволк, штат Огайо, США, в связи с чем сначала назывался Норволк-вирусом.

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Все по теме:

Новости мира, Красный Крест, Норвегия, Норовирус, Туристы, Хардангервидда.
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